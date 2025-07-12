Власти Индии назвали предварительную причину катастрофы самолета Air India в Ахмадабаде

Перед падением самолета Air India в июне в кабине пилотов возникла внештатная ситуация: переключатели подачи топлива были выключены, из-за чего двигатели остались без топлива. Об этом сообщает BBC в субботу, 12 июля.

Согласно предварительным выводам властей Индии, самолет сразу же начал терять тягу и снижаться, а пилоты говорили об отключении тумблера подачи топлива в двигатели. Расследование авиакатастрофы сосредоточили на действиях экипажа.

В отчете было сказано, что два переключателя подачи топлива после вылета были переведены из положения run (работа) в положение cut-off (отключено). Из-за того, что подача топлива в двигатели была перекрыта, они потеряли тягу.

Также власти страны получили запись разговора между пилотами в последние минуты перед падением самолета. Один из них спросил другого, для чего тот «нажал cut-off». Второй пилот ответил, что этого не делал.

После этого разговора переключатели перевели в положение, в котором они должны быть во время полета.

«На этом этапе расследования мы не можем рекомендовать какие-либо действия операторам и производителям B787−8 (то есть самолета Boeing 787 Dreamliner) и/или двигателей GE GEnx-1B. Это означает, что значимых неисправностей самолета или его двигателей не обнаружили», — говорится в сообщении.

BBC отмечает, что командиром самолета Air India был 56-летний Сумит Сабхарвал с общим налетом 15 638 часов. Вторым пилотом был 32-летний Клайв Кундер с общим налетом 3403 часа. В предварительном отчете не указывается, как тумблеры могли переключиться в положение cut-off уже во время полета.

Авиакатастрофа самолета Air India

12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад вскоре после взлета разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, который летел в Лондон.

Самолет врезался в общежитие медицинского колледжа.

Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 на земле.

Единственным выжившим после катастрофы стал 40-летний британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Ремеш, который занимал место 11А возле аварийного выхода.

Как 15 июня сообщило издание India today, пилот сообщил диспетчерам о серьезных проблемах с тягой двигателей — его последние слова были: «тяга не достигнута», «падение», «Mayday».