Авиакатастрофа в Индии. Компания Air India получала девять предупреждений о нарушении правил авиаперелетов

Индийская авиакомпания Air India, самолет которой разбился с 242 людьми на борту , за последние полгода получила девять официальных предупреждений о нарушении авиационных правил.

Об этом заявил заместитель министра гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол после того, как деятельность авиакомпании усиленно проверили, сообщает Reuters.

По его словам, пять из этих предупреждений касались нарушений правил безопасности. Подробностей чиновник не привел, но отметил, что в одном случае были привлечены правоохранители.

Авиакомпания Air India оказалась под пристальным вниманием после трагедии в городе Ахмедабад, где 12 июня разбился пассажирский самолет Boeing 787−8 Dreamliner.

12 июля сообщалось, что перед падением самолета Air India в июне в кабине пилотов возникла внештатная ситуация: переключатели подачи топлива были выключены, из-за чего двигатели остались без топлива.

Согласно предварительным выводам властей Индии, самолет сразу же начал терять тягу и снижаться, а пилоты говорили об отключении тумблера подачи топлива в двигатели. Расследование авиакатастрофы сосредоточили на действиях экипажа.

Авиакатастрофа самолета Air India

12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад вскоре после взлета разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, который летел в Лондон. Самолет врезался в общежитие медицинского колледжа.

Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 на земле.

Единственным выжившим после катастрофы стал 40-летний британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Ремеш, который занимал место 11А возле аварийного выхода.