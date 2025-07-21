Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной Мадяр) выступил на учениях LANDEURO 2025 в Висбадене и заявил, что четыре боевые группы беспилотников СБС за 15 минут могут превратить базу НАТО в Перл-Харбор.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает DeepState.

«Мадьяр подчеркивает правильные вещи и пытается открыть глаза наших партнеров, которые надеются на свои smart-армии», — заявил проект.

Реклама

Бровди отметил важность мобилизации гражданского населения для успеха на поле боя. По его словам, 95% личного состава подразделений БПЛА Украины ранее не имели военного опыта, однако благодаря высокой мотивации, надлежащей организации и поддержке партнеров удалось сформировать эффективные боевые подразделения. Он отметил, что современная война требует не только привлечения профессиональных военных, но и активного участия гражданских с использованием современных технологий.

Мадяр заявил, что дроны, которые стоят всего несколько сотен долларов, способны эффективно поражать технику, которая в разы дороже, в частности танки. По его словам, это существенно меняет баланс сил на поле боя и подчеркивает роль инноваций в современных военных конфликтах.

Он также отметил, что Россия активно использует тактику массированных атак дронами-камикадзе Shahed, которые наносят значительный ущерб объектам инфраструктуры. В ответ Украина вынуждена создавать многоуровневую систему противовоздушной обороны, которую командующий сравнил с Великой Китайской стеной, для защиты как от воздушных, так и от наземных угроз.

«Дроны являются доступными и дешевыми, поэтому если они попадут в руки террористов, даже небольшая группа может вызвать масштабные разрушения и дестабилизировать любую страну. Это создает новые вызовы для международной безопасности и борьбы с терроризмом», — подчеркнул командующий СБС.

Кроме этого, он отметил, что война не закончится в ближайшее время, и Украина готовится к длительной борьбе, развивая новые доктрины и технологии, которые должны быть интегрированы в глобальные системы национальной безопасности, чтобы защитить будущие поколения.

7 декабря 1941 года ударное соединение японского императорского флота под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо нанесло авиационные удары по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям ВМФ США, стоявшим на якоре в гавани Перл-Харбор. Эта атака начала войну на Тихом океане между Японией и США, часть Второй мировой войны.