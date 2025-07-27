Дроны атаковали подстанцию в Волгоградской области: повреждена железная дорога, задержки поездов

Местные жители сообщают, что после атаки на электроподстанцию вспыхнул пожар (Фото: @exilenova_plus)

В ночь на 27 июля беспилотники атаковали электроподстанцию вблизи железной дороги в поселке Октябрьский Волгоградской области РФ.

Об этом сообщили ряд пабликов, а также российские СМИ.

Местные жители сообщают, что после атаки на электроподстанцию вспыхнул пожар. В соцсетях появились кадры с места инцидента, которые уже геолоцировали — вероятно, речь идет именно об объекте, обеспечивающем электричеством железнодорожные пути.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, обломки дронов повредили электропитание контактной сети. Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда.

Российские СМИ также сообщают о задержках пассажирских поездов из-за инцидента.

Паблик Exilenova+ заявил, что это часть «системной работы по выводу из строя железнодорожной логистики», которую использует армия РФ для переброски войск.