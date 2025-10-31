Канадское правительство обратилось в суд, чтобы передать Украине конфискованный российский самолет Ан-124

Канада намерена передать Украине российский грузовой самолет Ан-124, который с февраля 2022 года находится под арестом в аэропорту Торонто, заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, сообщает Bloomberg .

По ее словам, канадское правительство обратилось в суд с просьбой разрешить окончательную конфискацию этого самолета, который принадлежит российской авиакомпании Волга-Днепр, находящейся под канадскими санкциями.

«Самолет Антонов является мощным символом ответственности. Те, кто поддерживает российскую агрессию, понесут ответственность, а Украина не будет одинокой в процессе восстановления», — заявила Ананд.

Она также отметила, что Россия уничтожила часть украинских самолетов Антонов в начале войны, и передача конфискованного российского самолета поможет пополнить парк украинских транспортников.

Министр добавила, что канадское правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета в Украину, и в случае отказа суда, решения могут быть приняты через специальный закон.

6 мая тогдашний вице-премьер-министр, а ныне посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что канадское правительство начало юридическую процедуру по конфискации российского самолета Ан-124 Руслан, который остался в аэропорту Торонто после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Самолет Ан-124 Руслан прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года и не успел покинуть Канаду до того, как она закрыла свое авиапространство для российского авиатранспорта.

Самолет арестовали местные власти в Торонто, когда он привез тесты на COVID-19, несмотря на то, что в Канаде запретили российским самолетам заходить в их воздушное пространство.

С тех пор самолет находится в международном аэропорту Торонто, а российская авиакомпания Волга-Днепр задолжала сотни тысяч долларов за простой.

В июне 2023 года тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Ан-124 будет передан Украине.