Канада выделит более $44 млн на восстановление энергосистемы Украины перед зимой

Канада выделит Украине 60 млн канадских долларов (более $44 млн). Средства направят на закупку и ремонт энергооборудования , которое было повреждено в результате российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба канадского МИДа.

Министерство иностранных дел Канады отметило, что Оттава ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 млн канадских долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

Платеж в размере 10 миллионов канадских долларов досрочно выплатили, чтобы помочь отремонтировать украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами.

МИД сообщил, что около 50 млн канадских долларов из этой суммы направят на закупку и доставку газовых компрессоров для Харьковской области. Это оборудование срочно необходимо для восстановления энергоснабжения и стабилизации системы перед зимой, отметило канадское внешнеполитическое ведомство.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия в ночь на 30 октября осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 4 пострадавших, погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.