Канада конфискует российский самолет Ан-124 в пользу Украины — Трюдо 10 июня, 18:57 Канада конфискует в пользу Украины российский Ан-124 (Фото:Пропагандистское российское агентство Sputnik / Telegram)

Канада конфисковала транспортный самолет Ан-124 подсанкционной российской компании Волга-Днепр, который с прошлого года находится в Торонто. Его планируют передать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего визита в Киев в субботу, 10 июня.

«Мы немедленно его задержали. Сегодня в соответствии с принятым законодательством мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи этого актива Украине, чтобы он больше никогда не использовался Россией для поддержки войны», — сказал Трюдо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Этот самолет еще в прошлом году до начала полномасштабного вторжения прилетел в Торонто и не успел покинуть Канаду до того, как она закрыла свое авиапространство для российского авиатранспорта.

С тех пор Ан-124 стоит в международном аэропорту Торонто, задолжав сотни тысяч долларов за простой.