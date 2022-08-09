В Сакском районе Крыма оккупанты объявили эвакуацию после взрывов на авиабазе 9 августа, 17:44 Взрыв на авиабазе в Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

После взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму так называемые «власти Сакского района» объявили эвакуацию.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на «единую дежурную диспетчерскую службу района».

«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», — рассказали в «службе».

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При этом «советник главы Крыма» Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Крыму в Новофедоровке прогремели несколько взрывов. Последствия взрыва видны на пляже Евпатории. По данным пророссийских СМИ, на место выехало большое количество скорых. Telegram-каналы опубликовали видео мощных взрывов в районе аэродрома.

Оккупанты заявили, что на аэродроме Саки приблизительно в 15:20 взорвалось «несколько авиационных боеприпасов» на площадке хранения. Также страна-агрессор утверждает, что на военный аэродром не было «никакого огневого воздействия».



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