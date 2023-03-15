«Я люблю белгородское ПВО». В соцсетях поиздевались над пропагандистским флешмобом россиян — видео

15 марта, 13:37
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У украинцев поводов любить белгородское ПВО оказалось больше, чем у россиян (Фото:Коллаж NV)

У украинцев поводов любить белгородское ПВО оказалось больше, чем у россиян (Фото:Коллаж NV)

На фоне новых воздушных атак на Белгород пользователи соцсетей смеются над нелепостью пропагандистского флешмоба россиян, прославляющих его противовоздушную оборону.

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Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал у себя в Twitter издевательский ролик, демонстрирующий весь абсурд восхваления ВС РФ, неспособных справиться с украинскими беспилотниками, регулярно атакующими город.

Видео дня

Автор видео смонтировал признания россиянок «в любви» к подразделениям ПВО с кадрами успешных ударов дронов-камикадзе по территории РФ.

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«Я тоже люблю белгородское ПВО», — иронично отметил Штефан.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1635937933046820865

Другие пользователи с ним согласились.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

Об «эффективности» противовоздушной обороны Белгорода можно также судить по инцидентам, когда ее ракеты, вместо поражения заданной цели, бьют по своей же территории.

https://twitter.com/herooftheday10/status/1635768412558311425
https://twitter.com/NotindifVarvara/status/1635917119924719618

Между тем в минобороне РФ успокаивают россиян, что у них все под контролем.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники ПВО Белгород Дроны Война России против Украины

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