«Я люблю белгородское ПВО». В соцсетях поиздевались над пропагандистским флешмобом россиян — видео
У украинцев поводов любить белгородское ПВО оказалось больше, чем у россиян (Фото:Коллаж NV)
На фоне новых воздушных атак на Белгород пользователи соцсетей смеются над нелепостью пропагандистского флешмоба россиян, прославляющих его противовоздушную оборону.
Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал у себя в Twitter издевательский ролик, демонстрирующий весь абсурд восхваления ВС РФ, неспособных справиться с украинскими беспилотниками, регулярно атакующими город.
Автор видео смонтировал признания россиянок «в любви» к подразделениям ПВО с кадрами успешных ударов дронов-камикадзе по территории РФ.
«Я тоже люблю белгородское ПВО», — иронично отметил Штефан.
Другие пользователи с ним согласились.
Об «эффективности» противовоздушной обороны Белгорода можно также судить по инцидентам, когда ее ракеты, вместо поражения заданной цели, бьют по своей же территории.
Между тем в минобороне РФ успокаивают россиян, что у них все под контролем.