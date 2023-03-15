«Я люблю белгородское ПВО». В соцсетях поиздевались над пропагандистским флешмобом россиян — видео 15 марта, 13:37 У украинцев поводов любить белгородское ПВО оказалось больше, чем у россиян (Фото:Коллаж NV)

На фоне новых воздушных атак на Белгород пользователи соцсетей смеются над нелепостью пропагандистского флешмоба россиян, прославляющих его противовоздушную оборону.

Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал у себя в Twitter издевательский ролик, демонстрирующий весь абсурд восхваления ВС РФ, неспособных справиться с украинскими беспилотниками, регулярно атакующими город.

Видео дня

Автор видео смонтировал признания россиянок «в любви» к подразделениям ПВО с кадрами успешных ударов дронов-камикадзе по территории РФ.

«Я тоже люблю белгородское ПВО», — иронично отметил Штефан.

Другие пользователи с ним согласились.

Фото: Скриншот с Twitter

Об «эффективности» противовоздушной обороны Белгорода можно также судить по инцидентам, когда ее ракеты, вместо поражения заданной цели, бьют по своей же территории.

Между тем в минобороне РФ успокаивают россиян, что у них все под контролем.

