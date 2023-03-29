РосСМИ сообщили об атаке дрона на газовую станцию в Белгороде 29 марта, 11:56 В Белгороде периодически происходит «бавовна» (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Вечером 27 марта в российском Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию.

По данным издания Baza, дрон прилетел на газонасосную станцию Газэнергосети.

Отмечается, что беспилотник был самодельным.

Предположительно, его запустили с территории Волчанска в Харьковской области, который находится в 6,5 км от российско-украинской границы.

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В сообщении говорится, что взрывное устройство повредило пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч литров, а также газопровод.

О пострадавших не сообщается.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во многих российских городах, включая Белгород, участились случаи «хлопков».