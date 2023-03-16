«Бавовна» в Белгороде. Власти региона заявили о двух сбитых ракетах 16 марта, 02:37 На Белгороде раздались взрывы (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Вечером в среду, 15 марта, в российском Белгороде снова раздалось несколько взрывов.

Видео взрывы опубликованы в местных пабликах.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что над городом сбили две ракеты.

«В Белгороде системой ПВО были сбиты 2 ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – заявил Гладков.



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