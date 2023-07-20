В Рязанской области беспилотник атаковал аэродром — росСМИ 20 июля, 22:36 Беспилотник (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

В ночь на четверг, 20 июля, в Рязанской области в России беспилотник атаковал аэродром. Вероятно, речь идет об аэродроме Дягилево, который уже атаковали в декабре 2022 года.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По сообщению российского Telegram-канала, аэродром был атакован 20 июля около трех часов ночи, потому что именно в это время был слышен взрыв.

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Позже в районе стоянки самолетов в Московском районе области, были обнаружены следы его последствий — воронка диаметром 10 см и глубиной 1,5 см.



Baza предполагает, что взрыв могли осуществить с помощью квадрокоптера, который был изготовлен кустарным способом.



По данным российского паблика, повреждений и пострадавших от атаки нет.

В Рязанской области находится военный аэродром Дягилево, на котором расположен 43-й Центр боевого применения и переобучения летного состава.

Утром 5 декабря 2022 года на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, прогремели взрывы. Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме Дягилево под Рязанью вспыхнул бензовоз и произошел взрыв.



26 декабря 2022 вновь был осуществлен удар по авиабазе Энгельс и удар по аэродрому Дягилево в Рязани, где был поврежден один самолет.

