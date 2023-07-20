Пожар на полигоне в Крыму. Появились спутниковые фото последствий взрывов на складе боеприпасов россиян

20 июля, 11:21
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На полигоне в оккупированном Крыму 19 июля горел склад с боеприпасами россиян (Фото:渡邉英徳 wtnv/Twitter)

На полигоне в оккупированном Крыму 19 июля горел склад с боеприпасами россиян (Фото:渡邉英徳 wtnv/Twitter)

Профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве показал, как выглядят последствия взрывов на полигоне в оккупированном Крыму, где вторые сутки детонирует склад с боеприпасами.

Он опубликовал в Twitter спутниковые фото.

Для сравнения Ватанаве взял два снимка, один из которых сделали 13 июля, другой — 19 июля после взрывов.

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«Российский склад боеприпасов возле села Кринички в Крыму. Он был взорван мощным взрывом», — говорится в посте.

Видео дня

Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова начался пожар — горел и взрывался склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма. Оккупанты причину не назвали.

Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму перекрыли незаконно построенную автодорогу Таврида (Керчь — Симферополь — Севастополь) и планировали эвакуировать более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов.

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Украинская власть взрывы не комментировала. В ГУР заявили, что «комментарий» от имени главы разведки Кирилла Буданова о якобы причастности СБУ и ГУР — фейк.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Боеприпасы Спутниковые фото Полигон

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