Ким Чен Ын анонсировал свой визит в Сеул

Лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал свой визит в столицу Южной Кореи Сеул.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином по итогам саммита двух стран, пишет The Korea Times.

"Я пообещал президенту Мун Чжэ Ину приехать в Сеул в ближайшем будущем", - сказал северокорейский лидер.

В ответ на это его коллега заявил, что на саммите была достигнута договоренность освободить Корейский полуостров от "ужасов войны"

Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Лидери двух Корей договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились. Они также объявили о подписании нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".