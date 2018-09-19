19 сентября 2018, среда

Ким Чен Ын анонсировал свой визит в Сеул

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Ким Чен Ын собирается посетить Сеул в ближайшем будущем

Ким Чен Ын собирается посетить Сеул в ближайшем будущем

Лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал свой визит в столицу Южной Кореи Сеул.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином по итогам саммита двух стран, пишет The Korea Times.

"Я пообещал президенту Мун Чжэ Ину приехать в Сеул в ближайшем будущем", - сказал северокорейский лидер.

В ответ на это его коллега заявил, что на саммите была достигнута договоренность освободить Корейский полуостров от "ужасов войны"

Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Лидери двух Корей договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились. Они также объявили о подписании нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

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