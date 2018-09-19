КНДР и Южная Корея договорились разморозить переговоры о денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.
Об этом передает Reuters.
Ожидается, что на общем брифинге по итогу саммита в Пхеньяне лидеры двух Корей объявят о новом этапе избавления КНДР от ядерного оружия.
По мнению экспертов, встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына станет маркером для будущей встречи лидера Северной Кореи с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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