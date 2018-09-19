19 сентября 2018, среда

КНДР и Южная Корея договорились разморозить переговоры о денуклеаризации

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Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Об этом передает Reuters.

Ожидается, что на общем брифинге по итогу саммита в Пхеньяне лидеры двух Корей объявят о новом этапе избавления КНДР от ядерного оружия.

По мнению экспертов, встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына станет маркером для будущей встречи лидера Северной Кореи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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