19 сентября 2018, среда

Лидеры КНДР и Южной Кореи объявили о "новой эре" для Корейского полуострова

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Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили о подписании нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Об этом передает ВВС.

В частности, КНДР приняла решение об окончательном демонтаже ракетного полигона Тончхан, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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