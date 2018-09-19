Лидеры КНДР и Южной Кореи объявили о "новой эре" для Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили о подписании нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".
Об этом передает ВВС.
В частности, КНДР приняла решение об окончательном демонтаже ракетного полигона Тончхан, передает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.
Напомним, 18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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