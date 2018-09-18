Президент Южной Кореи прибыл с визитом в Пхеньян - видео

Во вторник, 18 сентября, в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
В аэропорту президента встретил глава КНДР Ким Чен Ын и почетный орестр, передает Reuters.
Главы двух государств проведут переговоры на тему денуклеаризации Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР открыли первый постоянный офис связи возле границы двух стран.
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