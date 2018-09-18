18 сентября 2018, вторник

Президент Южной Кореи прибыл с визитом в Пхеньян - видео

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В Пхеньяне началась встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

В Пхеньяне началась встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

Во вторник, 18 сентября, в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В аэропорту президента встретил глава КНДР Ким Чен Ын и почетный орестр, передает Reuters.

Главы двух государств проведут переговоры на тему денуклеаризации Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР открыли первый постоянный офис связи возле границы двух стран.

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