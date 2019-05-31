Илья Кенигштейн
Если завтра все изменится. Что нужно знать о будущем
Сергей Фурса
Коломойский против гривни
Алексей Гарань
Миссия Саакашвили
Андрей Смирнов
Рада оставила Зеленского с Гройсманом
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Земля под вами будет гореть: реакция политиков на желание бизнес-партнера Зеленского отменить языковой закон

Сегодня, 12:13
Цей матеріал також доступний українською
Земля под вами будет гореть: реакция политиков на желание бизнес-партнера Зеленского отменить языковой закон - фото

Детектор Медиа

Шефир выступает за уменьшение доли украинского языка на телевидении и радио

Предложение бизнес-партнера президента Владимира Зеленского по Кварталу 95 Бориса Шефира об отмене языкового закона вызвало резкую критику со стороны украинских политиков.

Так, вице-премьер Павел Розенко напомнил ему о судьбе Партии регионов, которая также лоббировала интересы российского языка в Украине.

Читайте также:
 Это победа! Как Рада принимала закон об украинском языке и что он изменит

«Для „новых русских“ новой власти в Украине. В свое время, один „фунт“ (Вадим Колесниченков) для одного президента (Виктора Януковича) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за „поребрик“, а украинский язык был, есть и будет…», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь вице-премьер Вячеслав Кириленко также отметил, что команда Зеленского пытается идти «путем Януковича».

Читайте также:
 Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны

«Соавтор избирательной программы президента Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским», — считает политик.

Возмущение провокационными заявлениями Шефира разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Читайте также:
 Бизнес-партнер Зеленского: Путин — умный, с ним можно договориться

«Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать — и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть», — предупредил он.

Ранее Шефир, чей младший брат назначен первым помощником Зеленского, заявил в интервью Детектор Медиа о необходимости отменить закон о функционировании украинского языка и уменьшить его долю на телевидении и радио.

Теги:   Андрей Парубий Павел Розенко Вячеслав Кириленко Украинский язык Языковой закон Владимир Зеленский Борис Шефир

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 00:45

img
Норвежец забил девять голов в одном матче на молодежном чемпионате мира — видео
Футбол

Вчера, 15:44

img
Клуб украинской Премьер-лиги рискует вылететь из-за невыдачи аттестата — журналист
Политика

Сегодня, 10:41

img
Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны

ТОП 3

Политика

29 мая, 20:34

img
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области
22972
Политика

Вчера, 17:24

img
Зеленский вступил в перепалку с журналисткой канала, который связывают с Порошенко — видео
17570
Политика

29 мая, 22:59

img
Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко
11001