Земля под вами будет гореть: реакция политиков на желание бизнес-партнера Зеленского отменить языковой закон Сегодня, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Детектор Медиа Шефир выступает за уменьшение доли украинского языка на телевидении и радио Детектор Медиа

Предложение бизнес-партнера президента Владимира Зеленского по Кварталу 95 Бориса Шефира об отмене языкового закона вызвало резкую критику со стороны украинских политиков.

Так, вице-премьер Павел Розенко напомнил ему о судьбе Партии регионов, которая также лоббировала интересы российского языка в Украине.

«Для „новых русских“ новой власти в Украине. В свое время, один „фунт“ (Вадим Колесниченков) для одного президента (Виктора Януковича) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за „поребрик“, а украинский язык был, есть и будет…», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь вице-премьер Вячеслав Кириленко также отметил, что команда Зеленского пытается идти «путем Януковича».

«Соавтор избирательной программы президента Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским», — считает политик.

Возмущение провокационными заявлениями Шефира разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать — и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть», — предупредил он.

Ранее Шефир, чей младший брат назначен первым помощником Зеленского, заявил в интервью Детектор Медиа о необходимости отменить закон о функционировании украинского языка и уменьшить его долю на телевидении и радио.