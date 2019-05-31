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Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны

31 мая, 10:41
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Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны - фото

Детектор Медиа

Зеленский назначил брата Шефира первым помощником президента

Совладелец Квартала 95 Борис Шефир заявил, что войну на Донбассе затеяли для заработка.

«Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами», — сказал он в интервью Детектор Медиа.

Он выразил уверенность, что войну на востоке страны смогут закончить нынешние политики.

«У нас в предвыборной программе написано, что, если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», — резюмировал Шефир.

Напомним, после инаугурации Зеленский назначил брата Бориса Шефира Сергея, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.

Сергей Шефир — лучший друг украинского президента. Он также был членом избирательного штаба Зеленского.

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Теги:   Борис Шефир Война на Донбассе Сергей Шефир Владимир Зеленский

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