Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны
Совладелец Квартала 95 Борис Шефир заявил, что войну на Донбассе затеяли для заработка.
«Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами», — сказал он в интервью Детектор Медиа.
Он выразил уверенность, что войну на востоке страны смогут закончить нынешние политики.
«У нас в предвыборной программе написано, что, если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», — резюмировал Шефир.
Напомним, после инаугурации Зеленский назначил брата Бориса Шефира Сергея, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.
Сергей Шефир — лучший друг украинского президента. Он также был членом избирательного штаба Зеленского.