Совладелец Квартала 95 о войне на Донбассе: Ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны 31 мая, 10:41 Цей матеріал також доступний українською Детектор Медиа Зеленский назначил брата Шефира первым помощником президента Детектор Медиа

Совладелец Квартала 95 Борис Шефир заявил, что войну на Донбассе затеяли для заработка.

«Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами», — сказал он в интервью Детектор Медиа.

Он выразил уверенность, что войну на востоке страны смогут закончить нынешние политики.

«У нас в предвыборной программе написано, что, если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», — резюмировал Шефир.

Напомним, после инаугурации Зеленский назначил брата Бориса Шефира Сергея, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.

Сергей Шефир — лучший друг украинского президента. Он также был членом избирательного штаба Зеленского.

