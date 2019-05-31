Бизнес-партнер Зеленского: Путин — умный, с ним можно договориться 31 мая, 10:19 Цей матеріал також доступний українською detector. media Если договориться с Путиным не удастся, Шефир предлагает объявить РФ «настоящую войну» detector. media

Партнер по бизнесу президента Владимира Зеленского, совладелец Квартала 95 Борис Шефир считает, что, несмотря на оккупацию Россией Крыма и части Донбасса, с главой Кремля Владимиром Путиным можно «договариваться».

Об этом он сказал в интервью Детектор медиа.

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то, что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», — заявил Шефир.

Отметим, что ранее Зеленский назначил младшего брата Бориса Шефира Сергея своим первым помощником.