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Бизнес-партнер Зеленского: Путин — умный, с ним можно договориться

31 мая, 10:19
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Бизнес-партнер Зеленского: Путин — умный, с ним можно договориться - фото

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Если договориться с Путиным не удастся, Шефир предлагает объявить РФ «настоящую войну»

Партнер по бизнесу президента Владимира Зеленского, совладелец Квартала 95 Борис Шефир считает, что, несмотря на оккупацию Россией Крыма и части Донбасса, с главой Кремля Владимиром Путиным можно «договариваться».

Об этом он сказал в интервью Детектор медиа.

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то, что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», — заявил Шефир.

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Отметим, что ранее Зеленский назначил младшего брата Бориса Шефира Сергея своим первым помощником.

Теги:   Россия Владимир Путин Сергей Шефир Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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