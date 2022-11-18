Россия должна сделать мир возможным, но готовности вывести войска нет — Боррель

18 ноября, 04:24
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Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Россия еще не готова к установлению мира в Украине. Нет никаких признаков готовности вывести российские войска из Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Я боюсь, что Россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет крепкого мира», – добавил Боррель.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Жозеп Боррель Война России против Украины

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