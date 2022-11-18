Россия должна сделать мир возможным, но готовности вывести войска нет — Боррель
Жозеп Боррель (Фото:Julien Warnand / Pool via REUTERS)
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Россия еще не готова к установлению мира в Украине. Нет никаких признаков готовности вывести российские войска из Украины.
Об этом сообщает Reuters.
«Я боюсь, что Россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет крепкого мира», – добавил Боррель.