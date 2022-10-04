Путин сходит с ума? В какую игру играет глава Кремля 4 октября, 10:05 Эксклюзив НВ Томас Фридман: Путин, похоже, предлагает Киеву и его западным союзникам продолжать войну до зимы (Фото:REUTERS)

Своей аннексией четырёх областей Украины Владимир Путин привел в движение силы, которые превратят Россию в гигантскую Северную Корею

Это будет параноидальное, злое, изолированное государство. Но в отличие от Северной Кореи российская версия будет растянута на 11 часовых поясов — от Северного Ледовитого до Черного моря и от границ свободной Европы до края Аляски — с тысячами ядерных боеголовок.

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Я знал Россию сильную, грозную, но стабильную — Советский Союз. Я знал Россию, которая была полна надежд, потенциально переходя к демократии при Михаиле Горбачеве, Борисе Ельцине и даже при Путине-младшем. Я знал Россию, которая была «плохим парнем» при повзрослевшем Путине, совершала хакерские атаки на Америку, отравляла деятелей оппозиции, но все же оставалась стабильным, надежным экспортером нефти и время от времени сотрудничала с США в сфере безопасности, когда нам, в крайнем случае, требовалась помощь Москвы.

Но никто из нас никогда не знал той России, которую отчаявшийся, прижатый к стенке Путин, похоже, стремится создать — Россию-изгоя, огромную, униженную Россию; Россию, из которой многие из ее самых талантливых инженеров, программистов и ученых бежали любым возможным способом. Это была бы Россия, которая уже потеряла столько торговых партнеров, что может выжить только как нефтяная и газовая колония Китая, Россия-государство-неудачник, изрыгающее нестабильность изо всех своих пор.

Такая Россия была бы не просто геополитической угрозой.