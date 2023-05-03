Зеленский после Финляндии направился в Нидерланды — СМИ 3 мая, 23:09 Президент Владимир Зеленский в Финляндии, 3 мая 2023 года (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский после визита в Финляндию в среду, 3 мая, направился в Нидерланды, сообщает нидерландская газета de Volkskrant со ссылкой на источники информационного агентства ANP.

По информации нидерландской телерадиокомпании NOS, глава украинского государства 4 мая выступит в Гааге с речью о мире и справедливости.

Местный журналист Менно Сварт сообщил в Twitter, что самолет с Зеленским на борту приземлился в Нидерландах в 22:18 по местному времени.

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В МИД Нидерландов, а также в Офисе президента Украины пока не комментировали эту информацию.

Это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы государства и один из его немногих зарубежных визитов после начала полномасштабного вторжения России.

3 мая президент Украины принял участие в саммите Украина — Северная Европа в Хельсинки, встретился с премьер-министрами Швеции, Дании, Исландии и Норвегии, своим финским коллегой, а также со спикером парламента Финляндии.

Источники BBC Украина утверждают, что неожиданный визит Владимира Зеленского может быть связан с договоренностями со скандинавскими странами, которые «могут дать серьезный толчок для Украины на пути в ЕС и НАТО».