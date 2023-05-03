Трибунал для РФ, формула мира и Киев в ЕС и НАТО: Украина и скандинавские страны опубликовали заявление по итогам саммита 3 мая, 21:54 Участники саммита в Хельсинки премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Дании Метте Фредериксен, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер Исландии Катрин Якобсдоттир, премьер Норвегии Йонас Гар Стере (Фото:Офис президента)

Президенты Украины и Финляндии, а также премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции в среду, 3 мая, приняли совместное заявление по итогам саммита в Хельсинки.

Заявление опубликовано на сайте финского президента, согласно ему:



участники саммита осуждают агрессивную войну России против Украины, российские войска должны немедленно и полностью выйти с территории Украины в пределах ее международно признанных границ;

страны Северной Европы поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, продолжат политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине столько, сколько понадобится;



страны Северной Европы с февраля 2022 года оказали Украине военную помощь примерно на 4,4 млрд евро и продолжат поддержку, учитывая самые насущные и неотложные потребности Украины. Общая сумма финансовой, гуманитарной и экстренной помощи с февраля 2022-го превышает 1,5 млрд евро и продолжит расти;

страны Северной Европы поддерживают украинскую формулу мира, она включает ряд важных задач, над многими из которых уже идет работа;

Украина и страны Северной Европы поддерживают привлечение к ответственности виновных в российских военных преступлениях и других зверствах на территории Украины, приветствуют усилия по созданию специального трибунала и призывают другие страны тоже поддержать эту инициативу. Также участники саммита поддерживают деятельность Международного уголовного суда;

Украина и страны Северной Европы поддерживают расширение санкций против России и ужесточение мер для их эффективного применения;

страны Северной Европы вместе с Украиной работают над созданием механизмов компенсации за потери в результате российской агрессии и поддерживают использование замороженных российских активов для восстановления Украины;

страны Северной Европы вместе с партнерами готовы участвовать в восстановлении Украины после войны;

будущее Украины и ее народа — в евроатлантической семье, страны Северной Европы будут « решительно поддерживать» евроинтеграционные усилия Украины;

решительно поддерживать» евроинтеграционные усилия Украины; Украина и скандинавские страны с нетерпением ждут решений по сближению Украины с НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибыл с визитом в Финляндию, где состоялся саммит Украина — Северная Европа. Во время пресс-конференции он подчеркнул, что Украина должна стать 33-м членом НАТО (после Швеции).