«Летающий офис». Зеленский мог прилететь в Финляндию на американском правительственном самолете — СМИ
Владимир Зеленский в Финляндии (Фото:REUTERS/Janis Laizans)
Президент Владимир Зеленский, находящийся в среду, 3 мая, Финляндии, мог прилететь туда на американском правительственном самолете Boeing C-40B, сообщает Helsingin sanomat.
По данным издания, «летающий офис» ВВС США был замечен в этот в аэропорту Хельсинки.
Других подробностей издание не раскрыло.
Президент Владимир Зеленский по приглашению прибыл с визитом в Финляндию в среду, 3 мая. Он примет участие в саммите Украина — Северная Европа.
Во второй половине дня Зеленский примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы — Швеции, Норвегии, Дании, Исландии — во главе с финским лидером. Там обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, развитие отношений с ЕС и НАТО и формулу мира.
Также президент Украины проведет двусторонние встречи с премьерами, а после обсуждений они дадут пресс-конференцию.
Это четвертый визит Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения России. Ранее он приезжал в США, Бельгию и Польшу.