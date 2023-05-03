«Летающий офис». Зеленский мог прилететь в Финляндию на американском правительственном самолете — СМИ 3 мая, 18:25 Владимир Зеленский в Финляндии (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Владимир Зеленский, находящийся в среду, 3 мая, Финляндии, мог прилететь туда на американском правительственном самолете Boeing C-40B, сообщает Helsingin sanomat.

По данным издания, «летающий офис» ВВС США был замечен в этот в аэропорту Хельсинки.

Других подробностей издание не раскрыло.

Президент Владимир Зеленский по приглашению прибыл с визитом в Финляндию в среду, 3 мая. Он примет участие в саммите Украина — Северная Европа.

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Во второй половине дня Зеленский примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы — Швеции, Норвегии, Дании, Исландии — во главе с финским лидером. Там обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, развитие отношений с ЕС и НАТО и формулу мира.

Также президент Украины проведет двусторонние встречи с премьерами, а после обсуждений они дадут пресс-конференцию.

Это четвертый визит Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения России. Ранее он приезжал в США, Бельгию и Польшу.