Десант НАТО в Крыму? О чем мог говорить Залужный с командующим силами НАТО в Европе — военный эксперт 3 мая, 15:33 NV Премиум Валерий Залужный и Кристофер Каволи (Фото:Валерій Залужний/Telegram)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Radio NV, о чем мог говорить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный с командующим силами НАТО в Украине Кристофером Каволи.

Как отметил Мусиенко в эфире Radio NV, как командующий силами НАТО в Европе Каволи отвечает за подготовку украинских военных, в том числе на полигонах стран НАТО, а также руководит войсками НАТО.

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По его словам, с этими обязанностями Каволи и могли быть связаны его переговоры с Залужным.