25 июля, 05:42
NV Премиум
Рябошапка в 2019 году был в команде президента Зеленского, сейчас же критикует за решение лишить независимости НАБУ и САП (Фото: Офис президента Украины)

Автор: Алексей Тарасов

В Верховной Раде 48 нардепов из разных фракций зарегистрировали новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП.

Новый законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка», обещает внести в парламент и президент Владимир Зеленский, который еще 22 июля довольно быстро подписал скандальный документ, приведший к масштабным протестам по всей стране.

Как все это объяснить, Radio NV спросило у Руслана Рябошапки — человека, который в 2019 году был в команде новоизбранного президента, и тогда же полгода — генеральным прокурором Украины. В интервью он рассказал также об изменениях, произошедших с Зеленским за эти шесть лет.

— Как вы поняли логику событий? У любой власти есть большой соблазн ограничить антикоррупционные органы, так было при пятом президенте Петре Порошенко, сейчас мы увидели это при президенте Зеленском — он прямо сделал все для того, чтобы закон был проголосован и подписан максимально быстро. Наблюдая за событиями, какие выводы вы сделали?

— Один из ключевых выводов в том, что НАБУ слишком близко подобралось к близкому окружению, к семье президента — так называемой семье в широком смысле этого слова, не буквально — и, соответственно, президент был вынужден действовать таким, мне кажется, худшим способом, который существовал.

