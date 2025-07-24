НАБУ и САП поддержали новый законопроект Зеленского по антикоррупционным органам

Законопроект № 13533, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

Там отметили, что бюро и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом.

«Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — говорится в заявлении.

Законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом, 24 июля зарегистрировали на сайте парламента.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, президентский законопроект возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.

Кроме того, по информации народного избранника, в законопроекте № 13533 есть своего рода предохранитель от «российского влияния» в НАБУ/САП.

Как отмечается в пояснительной записке документа, он имеет целью гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также должен «обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора».

Также сообщается, что нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против сотрудников антикоррупционных органов.

Как уточнил нардеп Железняк, законопроект предусматривает создание подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ. Украинская спецслужба обязана будет не реже одного раза в два года проводить полиграфологические исследования сотрудников этих ведомств, которые имеют допуск к государственной тайне — на предмет совершения ими действий в пользу РФ.