Изъяты паспорта со штампами Мальдив. ГБР расследует законность выезда Аристова из Украины на отдых, у нардепа прошли обыски 26 июля, 10:27 Следователи провели обыски у Аристова после отдыха на Мальдивах (Фото:ГБР)

Госбюро расследований проверяет законность выезда народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова на отдых на Мальдивы несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Как утверждает ГБР, во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.



В пресс-службе Бюро сообщили, что Аристов, который является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, действительно находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах в середине июля.

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Теперь следователи выясняют, как он там оказался, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу.

25 июля генпрокурор возбудил уголовное производство из-за того, что Аристов якобы внес ложные сведения в документы для выезда за границу — указал неверные сроки, цели и страны командировки.

По данным Бюро, с 5 июня по 22 июля он находился за пределами Украины. Нардеп выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки «с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы».

10 июля, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся.

Удалось также выяснить, что депутат вместе с женой и детьми до 22 июля находился на территории Мальдив в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

У Аристова провели обыски. По данным ГБР, изъяты паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, а также другие документы.

Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Аристов на Мальдивах: что известно

О том, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives, ранее сообщало Слідство.Інфо со ссылкой на источники. Это подтвердили в отеле, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.

После этого Аристов написал заявление о сложении полномочий.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.