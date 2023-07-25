«Слуга народа» Аристов слагает полномочия нардепа после информации о поездке на Мальдивы

25 июля, 15:13
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«Слуга народа» Аристов слагает полномочия нардепа после информации о поездке на Мальдивы (Фото:Юрий Аристов via Facebook)

«Слуга народа» Аристов слагает полномочия нардепа после информации о поездке на Мальдивы (Фото:Юрий Аристов via Facebook)

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Аристов, которого, по данным СМИ, ранее заметили на Мальдивах, написал заявление о сложении полномочий.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Он отметил, что заявление Аристова о сложении мандата поступило в Раду, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

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К своему посту Стефанчук добавил фотографию заявления Аристова.

Руслан Стефанчук/Facebook
Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Аристов на Мальдивах: что известно

Ранее Слідство.Інфо, ссылаясь на источники, рассказало, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах на пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives. Это подтвердили в отеле, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.

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После этого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что немедленно инициирует приостановление членства в ней депутата Аристова.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   партия Слуга народа Юрий Аристов

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