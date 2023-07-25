Арахамия хочет приостановить членство Аристова во фракции Слуга народа. Будут проверять, был ли на Мальдивах
Юрий Аристов (Фото:Юрий Аристов/Facebook)
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что немедленно инициирует приостановление членства в ней депутата Юрия Аристова, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, после расследования журналистов о его поездке на Мальдивы.
Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 25 июля.
Арахамия заявил, что будет просить все документы, касающиеся командировок, и обещает проверить всю информацию.
«В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата», — написал он.
Ранее Слідство.Інфо, ссылаясь на источники, рассказало, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах на пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives. Это подтвердили в гостинице, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.
Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.