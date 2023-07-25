«Слугу народа» Аристова, который отвечает за нацбезопасность, заметили на Мальдивах — Слідство.Інфо 25 июля, 12:12 Юрий Аристов (Фото:Юрий Аристов/Facebook)

Нардеп от Слуги народа, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов в середине июля был на частном острове Итхаафуши на Мальдивах. Об этом сообщает Слідство.Інфо, ссылаясь на источники.



По данным журналистов, Аристова видели в Waldorf Astoria Maldives — это пятизвездочный курорт, насчитывающий 119 вилл. Работники отеля подтвердили, что нардеп был их гостем, но уже выселился.

Видео дня

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, от 100 тысяч гривен до 323 тысяч гривен. Также в отеле есть позиция за более чем миллион гривен за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. В какой именно вилле отдыхал нардеп из Украины — неизвестно.

Аристов не ответил на телефонные звонки журналистов. Слідство.Інфо позвонил его пресс-секретарь, но не ответила на вопрос о том, где сейчас депутат — в Украине или еще на Мальдивах — попросив прислать журналистский запрос. Затем, как пишет Слідство.Інфо, попытки журналистов получить ответы на присланные вопросы и Аристов, и его помощница проигнорировали.

Жена нардепа заявила, что Аристов был в Вильнюсе, добавив, что «у нее своя личная жизнь, а у мужа — своя». Фото из столицы Литвы перед саммитом НАТО Аристов публиковал в Facebook 7 июля.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.