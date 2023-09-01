«Офис президента не является властью». Выборы во время войны — абсолютная бессмыслица. Интервью NV с Сергеем Рахманиным 2 сентября, 07:31 NV Премиум Нардеп Сергей Рахманин (Фото:goloszmin.org)

Выборы во время войны выглядят абсолютно бессмысленными, убежден Сергей Рахманин, народный депутат из фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В интервью Radio NV он рассказал, почему так считает, а также оценил кадровые ротации в Министерстве обороны Украины и инициативу президента Зеленского — приравнять преступление коррупции к государственной измене.

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— Ряд медиа пишет со ссылкой на свои источники о том, что Владимир Зеленский рассматривает вариант назначить Алексея Резникова, нынешнего министра обороны, на должность посла в Великобритании, а на должность министра обороны назначить Рустема Умерова, главу Фонда госимущества. Господин Рахманин, видимо, вы очень хорошо знаете господина Умерова, потому что он был депутатом фракции Голос, шел с вами вместе на выборы в 2019 году. Как вам такая возможная кадровая ротация? Я сейчас и про Умерова, и про Резникова.

— О том, что Резников уйдет с должности министра обороны, начали говорить, если я не ошибаюсь, больше месяца назад. Здесь, на мой взгляд, никакой новости нет.

Вопрос лишь в том, что предварительно предлагалось, обсуждалось, что Резников покинет пост министра обороны после очередного раунда Рамштайна. Рамштайн планировался на 18 сентября. Сейчас скорректировали дату. Насколько я понимаю, он состоится 19. Возможно, действующий министр покинет свою должность раньше.

Относительно того, что Резников уйдет, на мой взгляд, никакой новости нет. Вопрос лишь в том, что, возможно, скорректируются сроки.

Второе. То, что Резников заменит на посту чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, тоже обсуждалось. И, насколько я понимаю, президент Украины уведомил британского премьера заранее о такой возможной дипломатической ротации.

Относительно кандидатов. До недавнего времени наиболее вероятными кандидатами рассматривались, как известно, вице-премьер Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин. С недавних пор к этой группе претендентов присоединился и наш бывший коллега по фракции Рустем Умеров. Насколько я понимаю, окончательное решение будет принято в начале следующей недели, думаю, что уже в первые дни недели. Возможно, даже на следующей неделе будем голосовать за его назначение. Решение принимает Верховная Рада по представлению президента, потому что министр обороны — это президентская квота.

Насколько успешным будет Рустем министром? Это только время покажет. Я думаю, что на его стороне есть целый ряд преимуществ.

Проведу определенную аналогию с вашего разрешения. Недавно произошла аналогичная ротация в Великобритании. Это назначение многих удивило, потому что человек, который заменил предыдущего министра, не имел никакого отношения к Вооруженным силам, — Грант Шеппс. Он вообще занимался энергетикой. Но британские наблюдатели, которые оценивали назначение, говорили, что у господина Шеппса есть целый ряд преимуществ: он хороший менеджер, прекрасный коммуникатор, и у него огромное количество связей. Он постоянно учится.

Я думаю, что все это можно экстраполировать на Умерова, которого я неплохо знаю.

Но конкретные мотивы, почему именно Умеров, почему именно на него пал выбор, я не знаю. Еще раз говорю: Рустем является прекрасным коммуникатором. Рустем имеет огромные связи, разные абсолютно, в том числе за рубежом, что сейчас очень важно.

Если вы помните, Рустем Умеров участвовал в целом ряде переговоров разного характера. Он был вовлечен в переговоры в Минске и Стамбуле, он занимался обменом пленными. Он был причастен к зерновой сделке. Он был причастен к целому ряду переговоров, которые касались поставок оружия. То есть человек очень энергичный и очень эффективный.

— Умеров, если я не ошибаюсь, пожалуй, единственный человек из Голоса, который, будучи депутатом, занял должность руководителя государственной институции — Фонда госимущества. В Голосе никто не уходил из депутатства, не возглавлял никакие компании государственные.

— Из депутатства — нет, но целая группа людей, которые были в списке партии Голос, но не попали в Верховную Раду, попали в исполнительную власть. У нас представитель Голоса был заместителем министра экономики, заместителем министра культуры. Всего до десяти человек были в исполнительной власти. Но это касается тех людей, которые не попали в Верховную Раду.

Из тех, которые были избраны — да, только Умеров в свое время согласился занять должность руководителя Фонда госимущества.

— Традиционно Голос не поддерживает назначение министров, то есть вы не голосуете. Была риторика длительное время, что Голос не хочет на себя брать политическую ответственность за назначение. Как на этот раз? Будет ли Голос поддерживать Умерова? Будете ли вы лично поддерживать эту кандидатуру?