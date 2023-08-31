Назначение министром обороны Рустема Умерова может стать лучшим решением Зеленского — анализ ЦПД 31 августа, 16:34 Рустем Умеров (Фото:Рустем Умеров / Rustem Umerov / Facebook)

Назначение министром обороны Украины действующего главы Фонда госимущества Рустема Умерова может стать «лучшим решением» президента Владимира Зеленского, считают в Центре противодействия коррупции.

Как отмечается в Facebook ЦПД, «о действиях человека на будущей должности лучше всего говорят его результаты на предыдущей должности».



Аналитики Центра изучили работу Умерова в Фонде госимущества и заявили, что увидели только положительные результаты — при том, что ФГИ «всегда был одной из самых коррумпированных клоак»:

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каждое из 2300 госпредприятий, которые находятся в распоряжении Фонда, проанализировали, 18% направили на приватизацию, около 80% неэффективных — на ликвидацию;

от продажи этих предприятий Украина получила 3,8 млрд грн ( рекорд за последние десять лет), более 660 млн грн НДС, а также обязательства выплатить 732 млн грн долгов ( перед сотрудниками и бюджетом);

рекорд за последние десять лет), более 660 млн грн НДС, а также обязательства выплатить 732 млн грн долгов перед сотрудниками и бюджетом); ФГИ провел детенизацию 700 тысяч гектаров сельхозземель и подготовил их к аренде через Прозорро;

доход от аренды госимущества увеличился в 3,3 раза;

Силы обороны получили 600 тыс. квадратов недвижимости;

сотни малых и средних бизнесов купили объекты до 1 млн грн;

Фонд начал подготовку к продаже через Прозорро российских активов.

Также в ЦПД заявили, что Умеров с первых дней войны непублично работает над поставками тяжелого вооружения и «часто тихо делал те вещи, которые в Минобороны проваливались». Он входит в группу, которая занимается закрытыми переговорами об освобождении военнопленных, не раз посещал США для переговоров о вооружении и «хорошо знает, как работают наши американские партнеры». Центр называет Умерова одним из немногих представителей власти с целостным стратегическим видением того, как должен работать сектор обороны и безопасности.

В ЦПД отметили, что Умеров — «менеджер с практическим опытом управления сложными командами», «талантливый переговорщик с идеальным английским и образованием в США».

«Этим назначением Зеленский окончательно закроет попытки кого-либо убедить нас отказаться от Крыма. Представьте, приезжает министр обороны Украины, один из ведущих лидеров крымских татар, на переговоры к союзникам, а ему там говорят: „Даже не думайте топить Черноморский флот РФ, потому что Крым и флот — это красная линия Путина“, „Крым всегда был российским“. Ну-ну. Сам факт назначения крымского татарина министром обороны Украины — это мощное сообщение миру, как Украина планирует завершить войну», — добавили в Центре.

Ранее 31 августа народный депутат Ярослав Железняк заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку, а на его место предложат кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Умеров — народный депутат от Голоса, соучредитель и член правления Крымской международной бизнес-ассоциации, соучредитель Фонда национального благосостояния Крыма, многие годы занимался обменом крымских политзаключенных и военнопленных. Возглавил Фонд госимущества в сентябре 2022 года.