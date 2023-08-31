«Перестановка произойдет до четверга». Умеров вместо Резникова — что изменится для ВСУ, Украины и Британии — интервью с Железняком

31 августа, 21:10
NV Премиум
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Ярослав Железняк (Фото:Ярослав Железняк / Facebook)

Ярослав Железняк (Фото:Ярослав Железняк / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Рустем Умеров может уже через неделю заменить Алексея Резникова на посту министра обороны Украины. А Резников отправится на работу послом в Великобританию.

Народный депутат от фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV прокомментировал кадровые перестановки, а также рассказал, какими будут последствия коррупционных скандалов в Минобороны.

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— Рустем Умеров может стать новым министром обороны Украины, его кандидатура будет подана на рассмотрение в Верховную Раду. А что случилось? Разговоры о том, что Резникова заменить на кого-то другого начались еще, кажется, во времена скандала о яйцах по 17 гривен. И говорили о том, что не могут найти человека, который «готов сесть на этот электрический стул». Что изменилось, как вы думаете?

— Я думаю, что нашли человека, который готов сесть на электрический стул.

Если коротко: решение о смене Резникова было принято достаточно давно, согласно моей информации. Но были определенные процессы, которые он должен был завершить, а после этого уже перейти на другую должность, скорее всего, посла Великобритании. И когда уволили [Вадима] Пристайко, то и освободилась эта должность.

Когда много коррупционных скандалов стали вылезать наружу, последний — это куртки… У меня есть такое неудержимое ощущение, что это не последний за каденцию Резникова, министра обороны, коррупционный скандал, по меньшей мере, журналистское расследование по определенным закупкам Минобороны. Тогда начали более активно искать кандидата. И по многим параметрам, опять же, согласно моей информации, подошел именно Рустем Умеров.

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Я считаю, замечательная кандидатура. Здесь я, откровенно говоря, не очень объективен, потому что он был очень долгое время членом нашей фракции до назначения главой Фонда госимущества.

Но Фонд госимущества никогда не был мега-реформаторской структурой. Это достаточно сложный орган с тысячами предприятий, с тысячами интересов. Но Рустем прошел год без единого коррупционного скандала. Что, наверное, его характеризует не только как порядочного человека, но и как хорошего менеджера.

— Достаточно ли того опыта, который Рустем Умеров имеет в Фонде госимущества для того, чтобы управлять Минобороны? Кажется, это также ваша цитата, что примерно полбюджета Украины проходит именно через Министерство обороны?

Теги:   Великобритания Минобороны Украины Интервью NV Госзакупки Министерство обороны Украины Электронные госзакупки Вадим Пристайко Радио NV Ярослав Железняк Рустем Умеров Алексей Резников Война России против Украины

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