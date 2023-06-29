ВАКС арестовал на два месяца еще одного замглавы Тернопольской ОВА 29 июня, 12:34 Еще одного заместителя главы Тернопольской ОГА отправили под стражу (Фото:САП)

Высший антикоррупционный суд арестовал еще одного заместителя главы Тернопольской областной военной администрации. Его обвиняли в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в четверг, 29 июня.

Чиновника взяли под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 805 200 гривен. В случае внесения залога ему нельзя будет, в частности, покидать Тернополь и область без разрешения следователя, прокурора или суда, а также он должен будет носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Видео дня

Ранее ВАКС избрал аналогичную меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и еще одному заместителю главы ОВА.

НАБУ и САП перед этим сообщили Головко и двум замглавы Тернопольской ОВА о подозрении — следствие считает, что они вымогали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников при получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

