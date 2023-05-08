«Наша обороноспособность убивалась системно». Известные антикоррупционеры — о главном внутреннем враге Украины и как с ним бороться 8 мая, 09:51 NV Премиум В Киеве состоялось первое живое мероприятие с гостями специального эфира Radio NV (Фото:NV)

Три десятилетия Россия использовала коррупцию, чтобы держать контроль над Украиной. Что происходит сейчас? Об этом поговорили на первом живом мероприятии Radio NV

«Закритість навіть під час війни створює величезні корупційні діри. І, на жаль, під час війни закритість в оборонці і безпеці може також вплинути конкретно на рівень забезпечення нашої армії, на рівень довіри до нашої армії міжнародних партнерів, на рівень доступу до збройних технологій. Тому що найкращі технології НАТО передаються тим партнерам, до яких є довіра, і де є гарантія, що ти не можеш купити за хабар якогось функціонера Міноборони чи офіцера», — підкреслює виконавча директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

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У Києві відбувся перший живий захід з гостями спеціального ефіру Radio NV, який розпочався 24 лютого 2022 року. Тема першої офлайн-зустрічі — корупція та її вплив на обороноздатність країни.

На запрошення Radio NV виконавча директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк і головний редактор проєкту Наші гроші Юрій Ніколов обговорили, як Україні подолати головного внутрішнього ворога — корупцію. Запитання ставив — модератор і головний редактор Radio NV Олексій Тарасов.

NV публікує ключові цитати спікерів.

Дарина Каленюк, виконавча директорка та членкиня правління Центру протидії корупції

Фото: Наталья Кравчук, NV

«Закритість, що пов’язана зараз із воєнним станом і частково обґрунтована, створює додаткові ризики для процвітання корупції. Особливо — в питаннях оборони та безпеки. І на жаль, під час війни закритість в оборонці та безпеці може також вплинути конкретно на рівень забезпечення нашої армії, на рівень довіри до нашої армії міжнародних партнерів, на рівень доступу до збройних технологій»

«Три десятиліття росіяни використовували корупцію, аби тримати контроль над Україною. Наша обороноздатність вбивалася системно, цілеспрямовано саме через корупцію. Ми не маємо F-16 зараз, бо відмовилися від цієї пропозиції кілька років тому, коли вирішили апгрейдити МіГи, тому що хтось нагрівав на цьому руки. Ми розпродавали наші танки, БТР, ракети до різних країн Африки, Індії, навіть до Китаю, бо хтось дуже добре на цьому заробляв. У Кремлі чітко бачили, що треба вбити та через яку агентуру, хто відкритий до занесення хабарів, щоб Україна була неспроможна відбити будь-яку атаку»

«Пам’ятаєте промову Путіна 20 лютого 2022 року, коли він звинуватив антикорупційні організації України в тому, що вони знищують її суверенітет. Так от ті інституції - це наше щеплення проти російської агентурної корупції та спроможності Росії знищити нас зсередини. І такі інституційні рішення — це єдиний шлях до того, щоби перемогти»

«Чарівної палички проти корупції немає. Це щоденна робота, засукування рукавів кожного з нас. І це відчуття суспільства, кожного громадянина: той, хто краде, по суті, не по юриспруденції, а по суті, вчиняє державну зраду. Допомагає нашому ворогу руйнувати нас зсередини»

«Звільнення заступника керівника ОП Олега Татарова буде ознакою для мене, що президент щирий в подоланні корупції»

Фото: Наталья Кравчук, NV

«Вже пройшло більше року від початку повномасштабного вторгнення, а Міноборони так і не навчилося купувати Мавіки, ми до сих пір з вами скидаємося на пікапи. І це навіть не зброя. Тобто відсутність компетенції Міністерства оборони помножену на корупцію відчуває кожен конкретний боєць на фронті і кожен конкретний громадянин України, який щомісяця, щотижня, щодня скидає свої зароблені гроші на благодійні фонди, які заповнюють ті дірки, які не виконує Міноборони. Це було нормально перші два-три місяці, але не зараз. Ця корупція в даному моменті вбиває. І не можна ховатися за державною таємницею, не можна ховатися за секретністю»

«Ми рухаємося не до Росії, ми це вже чітко усвідомили і довели це своєю кров’ю. Ми рухаємось у бік євроінтеграції та інтеграції в НАТО. І війна прискорила всі наші євроатлантичні інтеграції на років 15−20. В ЄС є дуже чіткі вимоги, які Україна має виконати для того, аби вступити в цю організацію. Сім вимог ми маємо виконати цього року, з них п’ять антикорупційних, частину виконали, частина ще попереду. Тобто для нас це є рятівним кругом, за який треба хапатися нам як суспільству, кожному з нас, і тягнутися до верховенства права і нових правил гри. Держава, влада, будь-яка — нинішня чи майбутня, не зможе зіскочити з цього рятувального круга, бо українці чітко визначилися, куди ми йдемо»

Юрій Ніколов, головний редактор проєкту Наші гроші

Фото: Наталья Кравчук, NV

«Не чекайте, що одразу все візьме і поміняється. Неможливо враз перемогти корупцію — її треба просто опускати до контрольованих параметрів, де вона вже не загрожує нацбезпеці. Корупції немає у США? Є, повно. Нема в Євросоюзі? Є! Але що там є, чого немає у нас? Набагато рівніше, доступніше правосуддя для всіх»

«Як тільки ми витягли назовні історію з закупівлею Міноборони та яйцями по 17 грн, ми отримали за рахунок зниження тих цін, нехай і не повністю, але ми отримали 6 млрд грн економії. Тобто на 6 млрд грн по цим контрактам Міноборони витратять цього року менше, ніж могли би, якщо б все лишалося так, як було. Шість мільярдів гривень це дуже пристойна сума, і це ціна прозорості, коли просто наводиш прожектор і все, одразу щось змінюється»

«Міністерство оборони, його дії під час війни та оцінка цих дій у майбутньому стануть фундаментальною історією, оскільки систему характеризує не помилка, систему характеризує реакція на помилку. Що таке реакція на помилку? Це реакція, в тому числі й з боку правоохоронних органів. Якщо вони зроблять свою роботу добре, це значить, що в майбутнє ми можемо дивитись набагато спокійніше, ніж, умовно кажучи, зараз або пів року назад»

Фото: Наталья Кравчук, NV

«Інстинкт самозбереження зараз на Банковій має працювати набагато потужніше, ніж раніше. Раніше була ще можливість „пропетляти“, зараз це не варіант, ні по грошам, ні по зброї. Тобто все вирішується швидко, і західні партнери тепер швидше реагують і, скажімо так, краще реагують, ніж раніше. І Банкова зараз англійською розуміє краще, ніж коли їм говориш українською. Тому оця криза — це можливість, в тому числі для нас, на побудову нової України»

«Чого у нас ніколи не було, так це невідворотності покарання. У нас завжди було так, що вся ця структура працювала тільки на одне: нагрішив — так заплати і гріши далі»

«Різко тільки в Арестовича буде, за „два-три тижні“, от не варто налаштовуватися на те, що там щось о-па і все, ти щось один раз зробив і сховав у роті. Ні, рубати голову треба постійно, як зуби чистити, кожного дня. Один раз проголосував і не забув, за кого проголосував, наступного дня дивитися, а що робить той, за кого я проголосував. Те ж саме і в питанні з корупцією, не варто чекати, що все різко зламається, потрібно постійно тримати руку на пульсі та слідкувати за всім»