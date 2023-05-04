Бизнес против коррупции. Как это может сработать 4 мая, 18:25

С течением войны коррупция не исчезла, изменила формат, но не объемы. Сейчас этот вопрос — в тройке главных проблем для украинцев

Один із нових підходів до боротьби з корупцією полягає у співпраці бізнесу з державою через запровадження несудових вирішень справ. Такий механізм передбачає проведення розслідування та укладення договору про умови вирішення справи несудовим шляхом. Вирішення справи без суду дозволяє досягти результату швидко та без зайвих витрат. Учасники самостійно визначають умови вирішення справи, що дозволяє досягти компромісу.

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Навіщо це бізнесу?

Серед підприємців є чимало відповідальних людей, які ціннісно не толерують до недоброчесності та розуміють, що тіньові шляхи ведення справ в підсумку можуть обернутися кримінальною відповідальністю для них. Проте, крім питання соціальної відповідальності бізнесів, держава також має підштовхувати сектор комерції до цього. Відтак, задля співпраці мають бути необхідні стимули. Зокрема, йдеться про:

— Привілеї та пільги для компаній, які звертаються з добровільними повідомленнями про корупцію;

— Консультації з питань правового захисту та захисту від репресій;

— Сприяння у розвитку бізнесу та ведення торгівлі;

— Обов'язкові умови повної конфіденційності.

Якщо говорити детальніше про такий формат співпраці приватного сектору з сектором публічного адміністрування, то також має бути забезпечене встановлення режиму контролю за виконанням угод та підписаних договорів між компаніями та правоохоронними органами. Заходи ж для стимулювання добровільного розкриття інформації у справах корупції мають різні напрямки. Найважливішим кроком є створення законодавчої бази, яка б забезпечила прозору та ефективну співпрацю між компаніями та правоохоронними органами у справах корупції.

Одним із ключових рушіїв у подоланні недоброчесності є підзвітність

Тож, результативне впровадження такої ідеї вимагатиме такі механізми, як програма захисту свідків та співробітників, фінансові стимули, підвищення репутації, зниження штрафів тощо.

Що потрібно для співпраці бізнесу з державою?

Згідно зі статтею 28 Закону України Про прокуратуру, право на укладання договорів про врегулювання спору в разі, коли компанія співпрацює з правоохоронними органами у справах корупції, має прокурор.

Необхідність такої кооперації буде тягнути за собою запровадження нових практик вирішення конфліктів. Однією з них є незалежний перегляд угод між прокурорами та підсудними третьою незалежною стороною. Це забезпечить справедливий перегляд угод, що гарантує відповідність їх законодавству та захист прав всіх сторін у справі.

Для боротьби з корупцією важливо також інформувати громадськість та залучати її до процесу вирішення конфліктів. Для цього необхідно створити механізми поширення інформації про випадки корупції та надати можливість ГО та активістам брати участь у вирішенні конфліктів у якості третіх сторін.

Поміж тим, одним із ключових рушіїв у подоланні недоброчесності є підзвітність. Мають бути впроваджені механізми публічної звітності та відкритості процесів, а також повний доступ до цієї інформації для широкої громадськості.

Загалом же ключовими в реалізації такого роду інновацій стануть:

— Забезпечення доступу до правосуддя та незалежності судової системи;

— Створення програм підтримки та захисту осіб, які стали свідками або заявили про факти корупції;

— Повна відкритість у відносинах між бізнесом та правоохоронними органами;

— Надання інформації в публічний простір та залучення громадського кола;

— Запровадження незалежного перегляду остаточної угоди між прокурорами та підсудними;

Умови співпраці мають бути прозорими

У законодавстві немає вимоги оприлюднювати умови угоди про співпрацю з правоохоронними органами у справах корупції. Однак, така публікація може забезпечити прозорість та довіру в суспільстві і стати прикладом для інших компаній.

Оприлюднення умов угоди про співпрацю може забезпечити новий рівень прозорості та довіри між фірмами та правоохоронними органами. Однак, необхідно ретельно вивчати всі можливі наслідки оприлюднення умов угоди та вибирати найоптимальніші рішення.

Для забезпечення ефективності боротьби з корупцією важливо не лише встановлювати умови співпраці між бізнесами та правоохоронними органами, а й контролювати їх дотримання. При цьому умови угоди були чіткими та зрозумілими для всіх сторін.

Крім того, важливо звернути увагу на культуру етики в бізнесі та встановити механізми, які забезпечують контроль за діяльністю бізнесу та відповідальність за порушення етичних норм. Ефективна робота правоохоронних органів та судової системи також є важливим аспектом боротьби з корупцією.

З кого брати приклад?

Відзначу, що впровадження такого характеру є можливим. Але поки що на папері. Співпраця бізнесу всіх рівнів із правоохоронними органами могла би піти на користь як приватному сектору (соціально відповідальні компанії можуть стати магнітом для клієнтів), так і вочевидь державному. Але без належної підготовчої бази та низки законодавчих змін таке реформування антикорупційного права належних результатів не дасть.

Проте шанси на такі антикорупційні реформування безумовно є. У липні минулого року Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку, куди входять 37 держав. Більшість із них — наші партнери: США, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія. Важливо розуміти, що ОЕСР не виділяє великі кошти на розвиток тієї чи іншої сфери, проте шляхом дискусій представники держав-членів допомагають аналізувати поточні виклики та знаходити найбільш ефективні рішення. У тому числі у сфері боротьби з корупцією та співпраці державного сектору з приватним.

Зокрема, цю тему ми порушували з колегами під час обміну досвіду в Празі за підтримки CEELI інституту. І рекомендації, які нам надали представники країн-членів ОЕСР, уже треба брати на озброєння. Тому, засукуємо рукава і до роботи.

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