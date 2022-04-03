«Не финансируйте военные преступления». Глава МИД Литвы призвал страны ЕС отказаться от российского газа и нефти

3 апреля, 17:36
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Габриэлюс Ландсбергис (Фото:Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania)

Габриэлюс Ландсбергис (Фото:Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европейского Союза отказаться от российского газа и нефти.

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Об этом он написал в Twitter.

«Отступление российской армии — массовых убийц из Бучи — показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Не иначе — покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками», — написал Ландсбергис.

Видео дня
https://twitter.com/GLandsbergis/status/1510583973902229509

Ранее Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Евросоюз Литва Война России против Украины

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