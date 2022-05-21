Никаких «Минсков». В ОП заявили, что не пойдут на территориальные уступки оккупантам ради мира 21 мая, 02:56 Цей матеріал також доступний українською Андрей Сибига (Фото:TRTRussian/Twitter)

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности ради прекращения огня.



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В эфире телемарафона он отметил, что поддержка Украины для достижения победы будет расти.

«Никакого Минска-2 или Минска-3 не будет. Никаких компромиссов по территориальной целостностью и суверенитету в принципе быть не может. Это — фундаментальные вещи», — заявил Сибига.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине не нужно предлагать прекращение огня, потому что это невозможно без тотального вывода российских войск.

16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отверг возможные уступки России для прекращения огня.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

Он заявил, что мир не должен искать выход для России, и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

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