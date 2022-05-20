«Мы воюем или мастурбируем?» В российских соцсетях растет недовольство ходом войны в Украине — обзор иностранных СМИ 20 мая, 18:29 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Неудачная попытка захватчиков пересечь реку Северский Донец, во время которой погибли 485 российских военных и были потеряны 80 единиц бронированной техники, вызвала волну возмущения среди российских комментаторов (Фото:Министерство обороны Украины)

После ряда неудач захватчиков в Украине из уст российских военных обозревателей зазвучала критика. Она может как подпитать сомнения россиян по поводу перспектив войны, так и подтолкнуть Кремль к более жестким действиям, пишет западная пресса.

В России начинает расти беспокойство по поводу беспорядочного вторжения в Украину. На это, в частности, указывают последние размышления прокремлевских блоггеров, отмечает британский новостной интернет-ресурс inews . На Западе есть широкая аудитория, заинтересованная в военном анализе и открытых данных по событиям на украинском фронте. Также и россияне ищут в интернете инсайды от своих экспертов.

Видео дня

Такими экспертами, в частности, выступают промосковские блоггеры с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях ВКонтакте и Telegram. Они твердо поддерживают «извращенный нарратив Кремля о «специальной военной операции» с целью «денацифицировать» страну с еврейским президентом», пишет издание. Но если предыдущие сообщения – вроде заявления Минобороны Великобритании о потере Россией трети брошенных на вторжение сил – такие лидеры мнений отвергали как западную пропаганду, то недавний провал российских войск при попытке пересечения реки Северский Донец на востоке Украины вызвал у них первые проявления недовольства и сомнений.

По подсчетам вашингтонского аналитического центра Институт изучения войны (ISW), общее количество подписчиков военных блоггеров, опубликовавших критические сообщения о действиях военного руководства при форсировании Северского Донца, составляет около 300 тыс. И это при том, что подобные публикации являются потенциальным нарушением российских законов о цензуре, запрещающих любую критику военных. Впрочем, некоторые комментаторы пошли еще дальше и выразили недовольство жесткой пропагандистской машиной Кремля, из-за которой им «сложно понять, что происходит» в Украине, отмечают аналитики ISW.

Авторы ряда российских каналов в Telegram начали активно обсуждать отступление захватчиков под Харьковом, обвиняя в неудачах российской армии неэффективную воздушную разведку и низкий боевой дух среди личного состава.

Оценить реальные настроения российского общества в отношении войны в Украине очень сложно, признает издание. Впрочем, похоже, что информационный поток, конкурирующий с официальной позицией Кремля об «операции, которая идет по плану», усиливается. И поскольку Россия с каждым днем теряет потенциал значительного и быстрого продвижения, эта тенденция должна сохраниться и в дальнейшем. Это может оказать существенное влияние.

«Люди, которые живут при режимах с жесткой цензурой, часто доверяют лицам, которые кажутся независимыми от правительства, но в целом придерживаются его линии… Комментарии таких военных блоггеров с широкой аудиторией могут разжечь в России растущие сомнения по поводу перспектив России в этой войне и компетентности российских военачальников», – цитирует inews отчет Института изучения войны.

Неудачи на поле боя действительно вызывают все больше критики в адрес российских военных, соглашаются журналисты американской газеты The Washington Post . Впрочем, такая критика со стороны принципиальных сторонников войны лишь подстрекает к применению более жестких мер, подчеркивают они.

«Уважаемый Владимир Владимирович, решите, пожалуйста, мы воюем или мастурбируем? — цитирует издание сообщение в Telegram-аккаунте ветерана спецназа Росгвардии Александра Арутюнова, который ведет блог под именем Разведос. – Если мы воюем, нам нужно воевать! И нам нужно бить по всему. Другого способа победить в войне нет».

Некоторые российские блоггеры напрямую подвергают сомнению способность России выиграть войну без радикальных изменений в тактике или массовой мобилизации резервистов. На сегодняшний день, по подсчетам украинской стороны, общая численность российских сил, задействованных в войне, составляет около 167 тыс. По мнению же бывшего донбасского боевика, известного под псевдонимом Владлен Татарский, чтобы нанести поражение Украине, российское войско должно насчитывать 600-800 тыс.

Из-за слабого результата российской армии, которая до начала войны в Украине считалась второй мощнейшей в мире, западные военные эксперты выражают сомнения в том, как долго еще россияне смогут вести наступательные операции. Беспокоит этот вопрос и российских комментаторов. Недавно бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире российской пропагандистской программы «60 минут» признал, что с увеличением потока западного оружия в Украину «ситуация для нас [России] будет откровенно ухудшаться». Еще раньше он предположил, что даже массовая мобилизация не поможет России, учитывая преимущества получаемого Украиной натовского вооружения. Привлечь больше неподготовленных людей — это не решение, сказал он, «ведь у нас нет резерва современного оружия и оборудования».

Некоторые комментаторы открыто подвергают сомнению компетентность военного руководства российской армии – особенно после того, как в ходе неудачной попытки захватчиков пересечь реку Северский Донец погибло 485 российских военных и было потеряно 80 единиц бронированной техники. «Насколько нужно быть идиотом, — обращается к командующему этой операцией в своем Telegram-аккаунте российский журналист Герман Куликовский. – Хотя, может, это не идиотизм, а прямое вредительство. Честно, вредительством и саботажем эту ситуацию объяснить гораздо легче». В свою очередь Татарский призывает обнародовать имя этого командующего и привлечь его к ответственности.

Встречаются и призывы к более жесткой тактике. Для победы в битве за Донбасс россиянам нужны «смелость и политическая воля […], не разговоры и полумеры, а решительные, молниеносные действия», — цитирует The Washington Post российского журналиста Юрия Котенка, на чей Telegram-аккаунт подписаны 290 тыс. пользователей.

Более того, многие представители военного руководства России считают, что ограничение начальных целей войны после неудачной попытки захватить Киев было ошибкой, отмечают Андрей Солдатов и Ирина Бороган, известные в России журналисты-расследователи и внештатные научные сотрудники Центра анализа европейской политики (CEPA).

«Теперь они утверждают, что Россия воюет не против Украины, а против НАТО, — пишут исследователи. — Потому старшие офицеры считают, что западный альянс ведет борьбу изо всех сил (через поставки все более современного оружия), тогда как их собственные войска действуют в условиях ограничений мирного времени […] Короче говоря, военные теперь требуют тотальной войны, включая мобилизацию».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.