Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину — Зеленский 13 мая, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что Макрон зря пытается найти выход из ситуации для России (Фото:Benoit Tessier/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

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В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России, и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

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«Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина «не готова сохранять что-то кому-то и терять из-за этого территории».

«Мне кажется, это совсем несправедливо. Это утраченное время», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия показала свое отношение к уступкам 24 февраля, когда вторглась в Украину.

«И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но безо всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое», — резюмировал Зеленский.

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. После переговоров 29 марта наступила пауза. Последний раз Макрон и Путин говорили 3 мая, и французский президент призывал кремлевского диктатора позволить продолжить эвакуацию с завода Азовсталь в Мариуполе.

В середине апреля Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются «братьями». Президент Владимир Зеленский назвал слова Макрона очень болезненными и пообещал обсудить с ним этот вопрос.

В то же время, Макрон поддерживает введение санкций против РФ и поставку Украине вооружений для борьбы с агрессором.

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