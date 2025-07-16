Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку
Правительство Шмыгаля отправили в отставку (Фото: Пресс-служба Кабмина)
Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.
Он отметил, что сейчас все министры и имеют статус «исполняющих обязанности», а в четверг, 17 июля, состоится голосование за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром.
Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).
Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он также заявил, что сейчас власть «не может найти» нового министра культуры из-за отсутствия кандидатов.
Нардеп от партии Голос Ярослав Железняк также сообщил, что пока неизвестно, кто возглавит Минкульт, однако есть несколько возможных кандидатов на эту должность, в частности директор креативного агентства Bickerstaff.157 Вероника Селега.
Кроме того, он обнародовал вероятный новый состав Кабмина, согласно которому:
- премьер-министр Денис Шмыгаль увольняется и становится новым министром обороны;
- новым премьер-министром становится Юлия Свириденко;
- Михаил Федоров станет первым вице-премьер-министром и министром цифровизации;
- вице-министром по восстановлению станет Алексей Кулеба;
- Алексей Соболев станет министром ресурсов, который состоит из Минэкономики, Минагро и Минэкологии;
- Ольга Стефанишина потеряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и станет послом Украины в ЕС;
- новым вице-премьером по евроинтеграции станет Тарас Качка;
- Минюст возглавит Герман Галущенко;
- Алексея Чернышова уволят, а Министерство единства станет частью другого ведомства;
- Олег Немчинов уйдет с должности, а Министерство кабинета министров будет ликвидировано;
- Матвей Бедный сохранит должность министра спорта;
- Светлана Гринчук заменит Галущенко на Минэнерго;
- Оксана Жолнович потеряет должность в Минсоцполитики, вместо нее его возглавит Денис Улютин;
- Наталья Калмыкова сохранит должность в Министерстве ветеранов;
- Игорь Клименко, вероятно, станет вице-премьером по безопасности, но сохранит за собой портфель главы МВД;
- Виталий Коваль потеряет должность министра аграрной политики, в то же время он отказался вернуться на главу Фонда госимущества.
- Оксен Лисовой сохранит позицию министра образования
- Виктор Ляшко сохранит должность главы Минздрава;
- Сергей Марченко сохранит должность министра финансов;
- Андрей Сибига продолжит возглавлять МИД;
- Герман Сметанин потеряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны;
- Николай Точицкий потеряет должность главы Минкульта и станет послом во Франции;
- Рустем Умеров покинет Минобороны и станет послом, страна не уточняется.