Верховная Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку

Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Он отметил, что сейчас все министры и имеют статус «исполняющих обязанности», а в четверг, 17 июля, состоится голосование за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он также заявил, что сейчас власть «не может найти» нового министра культуры из-за отсутствия кандидатов.

Нардеп от партии Голос Ярослав Железняк также сообщил, что пока неизвестно, кто возглавит Минкульт, однако есть несколько возможных кандидатов на эту должность, в частности директор креативного агентства Bickerstaff.157 Вероника Селега.

Кроме того, он обнародовал вероятный новый состав Кабмина, согласно которому: