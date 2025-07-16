Первым вице-премьером будет Михаил Федоров: нардеп обнародовал вероятный состав нового Кабмина

Денис Шмыгаль возглавлял правительство Украины более 5 лет, с марта 2020-го — дольше, чем кто-либо из его предшественников (Фото: Кабинет Министров Украины / Facebook)

Первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом заявил нардеп от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

Он также заявил, что сейчас власти «не могут найти» нового министра культуры из-за отсутствия кандидатов.

Нардеп от партии Голос Ярослав Железняк также сообщил, что пока неизвестно, кто возглавит Минкульт, однако есть несколько возможных кандидатов на эту должность, в частности директор креативного агентства Bickerstaff.157 Вероника Селега.

Кроме того, он обнародовал вероятный новый состав Кабмина, согласно которому:

премьер-министр Денис Шмыгаль увольняется и становится новым министром обороны;

новым премьер-министром становится Юлия Свириденко;

Михаил Федоров станет первым вице-премьер-министром и министром цифровизации;

вице-министром по восстановлению станет Алексей Кулеба;

Алексей Соболев станет министром ресурсов, который состоит из Минэкономики, Минагро и Минэкологии;

Ольга Стефанишина потеряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и станет послом Украины в ЕС;

новым вице-премьером по евроинтеграции станет Тарас Качка;

Минюст возглавит Герман Галущенко;

Алексея Чернышова уволят, а Министерство единства станет частью другого ведомства;

Олег Немчинов уйдет с должности, а Министерство кабинета министров будет ликвидировано;

Матвей Бедный сохранит должность министра спорта;

Светлана Гринчук заменит Галущенко на Минэнерго;

Оксана Жолнович потеряет должность в Минсоцполитики, вместо нее его возглавит Денис Улютин;

Наталья Калмыкова сохранит должность в Министерстве ветеранов;

Игорь Клименко, вероятно, станет вице-премьером по безопасности, но сохранит за собой портфель главы МВД;

Виталий Коваль потеряет должность министра аграрной политики, в то же время он отказался вернуться на главу Фонда госимущества.

Оксен Лисовой сохранит позицию министра образования

Виктор Ляшко сохранит должность главы Минздрава;

Сергей Марченко сохранит должность министра финансов;

Андрей Сибига продолжит возглавлять МИД;

Герман Сметанин потеряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны;

Николай Точицкий потеряет должность главы Минкульта и станет послом во Франции;

Рустем Умеров покинет Минобороны и станет послом, страна не уточняется.

Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада будет увольнять премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.

Возглавить правительство президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко — первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).