Как будут происходить масштабные перестановки в Кабмине и какое обновленное Министерство возглавит пока что премьер Денис Шмыгаль, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

Мы видим попытку переформатирования Кабинета Министров. Это не какое-то кардинальное изменение. Мы не будем иметь абсолютно новое правительство, мы не будем иметь правительство с новыми подходами.

Это ограниченная ротация и игра в пятнашки, когда мы пытаемся из того, что есть, сделать какую-то другую картину, но составляющие этой картины по большому счету не меняется.