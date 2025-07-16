«Хуже не станет, лучше — тоже». Какое обновленное министерство возглавит Шмыгаль и почему назначать чиновников будут не один день — Рейтерович
Денис Шмыгаль — самый длительный глава правительства Украины, руководил им пять лет (Фото: Денис Шмыгаль / Facebook)
Как будут происходить масштабные перестановки в Кабмине и какое обновленное Министерство возглавит пока что премьер Денис Шмыгаль, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.
Игорь Рейтерович
Мы видим попытку переформатирования Кабинета Министров. Это не какое-то кардинальное изменение. Мы не будем иметь абсолютно новое правительство, мы не будем иметь правительство с новыми подходами.
Это ограниченная ротация и игра в пятнашки, когда мы пытаемся из того, что есть, сделать какую-то другую картину, но составляющие этой картины по большому счету не меняется.