Беспилотник США провел разведку на линии разграничения перед выборами в ОРДЛО

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в течение около восьми часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе накануне начала "выборов" в так называемых ДНР И ЛНР. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что дальний американский разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В Украину американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

По информации издания, во время полета в воздушном пространстве над Донбассом американский разведчик несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Сообщается, что RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 1,8 км.

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