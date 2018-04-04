В МИД Украины озвучили число дипломатов, которые остались в России

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Елена Зеркаль допустила возможность отправки украинских дипломатов в РФ на замену выдворенным

Елена Зеркаль допустила возможность отправки украинских дипломатов в РФ на замену выдворенным

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в России на дипломатической службе остаются 37 украинских дипломатов.

Об этом она сказал на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - отметила Зеркаль.

Она также рассказала, что 13 дипломатов могут отправить на замену выдворенным.

Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.

26 марта Украина приняла решение выслать 13 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

После этого Россия объявила о высылке 13 украинских дипломатов.

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