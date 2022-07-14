Ответ на статью Financial Times. В НАТО уверены в приверженности украинской власти надлежащему учету оружия союзников — представитель Альянса
Союзники из НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины, заявили в Альянсе (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)
В НАТО уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников, заявил официальный представитель Альянса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную Financial Times с заголовком НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной.
По словам представителя Альянса, союзники с НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны.
«Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников», — говорится в комментарии.
Во вторник, 12 июля, британское издание Financial Times опубликовало статью с заголовком НАТО и ЕС избивают тревогу из-за контрабанды оружия в Украине. Впоследствии название изменили, добавив слово "риск".
В материале говорится, что страны призывают усилить отслеживание оружия, чтобы прекратить якобы «нее продажу на черный рынок Европы».
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