Ответ на статью Financial Times. В НАТО уверены в приверженности украинской власти надлежащему учету оружия союзников — представитель Альянса

14 июля, 13:32
Союзники из НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины, заявили в Альянсе (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Союзники из НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины, заявили в Альянсе (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

В НАТО уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников, заявил официальный представитель Альянса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную Financial Times с заголовком НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной.

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По словам представителя Альянса, союзники с НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны.

«Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников», — говорится в комментарии.

https://www.youtube.com/watch?v=UsDfHniksw0

Во вторник, 12 июля, британское издание Financial Times опубликовало статью с заголовком НАТО и ЕС избивают тревогу из-за контрабанды оружия в Украине. Впоследствии название изменили, добавив слово "риск".

В материале говорится, что страны призывают усилить отслеживание оружия, чтобы прекратить якобы «нее продажу на черный рынок Европы».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Оружие Война России против Украины

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