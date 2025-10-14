Петиция о лишении гражданства Труханова собрала 25 тысяч подписей за несколько часов

14 октября, 00:43
Геннадий Труханов (Фото: Геннадий Труханов/Facebook)

Петиция с требованием лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

Документ размещен на сайте президента.

Петиция, призывающая президента лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, за считанные часы набрала более 25 тысяч подписей — минимально необходимое количество для официального рассмотрения.

После достижения этого порога документ будет передан на рассмотрение в Офис президента. В соответствии с законодательством, глава государства должен предоставить официальный ответ после обработки обращения.

Накануне Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

В сентябре 2024 года волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, которая подтверждает наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ.

Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Геннадий Труханов Владимир Зеленский Петиции

Поделиться:

