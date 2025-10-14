Петиция о лишении гражданства Труханова собрала 25 тысяч подписей за несколько часов

Петиция с требованием лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

Документ размещен на сайте президента.

Петиция, призывающая президента лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, за считанные часы набрала более 25 тысяч подписей — минимально необходимое количество для официального рассмотрения.



После достижения этого порога документ будет передан на рассмотрение в Офис президента. В соответствии с законодательством, глава государства должен предоставить официальный ответ после обработки обращения.

Накануне Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.