Мэр Одессы заявил, что с 2018 года внесен в санкционные списки РФ как гражданин Украины

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что никогда не имел российского гражданства и с 2018 года находится под санкциями в России как гражданин Украины.

Об этом он сообщил в понедельник, 13 октября, реагируя на слухи о возможном лишении его украинского гражданства.

Труханов отметил, что имеет официальные документы от обоих государств, которые подтверждают отсутствие российского гражданства.

«Более того — с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины», — заявил он, опубликовав соответствующий документ.

Мэр также заверил, что за годы работы на должности прошел все необходимые проверки, в частности относительно наличия другого гражданства.

«Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского», — добавил городской голова.

Издание Думская со ссылкой на источники сообщило, что комиссия при президенте уже приняла решение о лишении гражданства Труханова. Как утверждает издание, обязанности мэра может выполнять секретарь горсовета, представитель Слуги народа Игорь Коваль. Сам депутат не прокомментировал эту информацию.

Президент Украины 13 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждали, в частности, восстановление Одессы и области после проливных дождей. Он упомянул о «большом количестве ошибок местных руководителей».

Ранее Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

В своем заявлении Труханов рассказал, что распространяется информация о наличии у него гражданства РФ, но, по его словам, это не соответствует действительности.

В сентябре 2024 года волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, которая подтверждает наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ.

Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.